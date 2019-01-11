Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини.

Підсумовуючи 2018 рік, галузеві експерти звернули увагу на динамічний розвиток мережі «АТБ» на Львівщині. Ще кілька років тому мешканці регіону навіть не знали про існування такої компанії, а наразі залюбки роблять покупки в одному з 33 магазинів цієї мережі. Отже, тепер шанувальників «АТБ» стало ще більше. По всій країні понад три з половиною мільйони українців щодня (!) ходять на закупи саме в ці маркети.

«Сьогодні торговельна мережа «АТБ» налічує 979 магазинів у 251 населеному пункті 22 областей і продовжує демонструвати найвищі темпи зростання. Інноваційні підходи до розробки маркетингової стратегії, логістики, контролю якості продовольчих товарів та обслуговування клієнтів забезпечили підприємству позиції лідера в галузі торгівлі нашої країни як за кількістю покупців, так і за товарообігом», – підкреслює Наталія Шаповалова, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».

До речі, про товарообіг: лише за 10 місяців 2018 року він перевищив 84 млрд грн. Фактично це означає, що кожного дня в магазинах мережі українці скуповували товарів більше ніж на 280 млн грн. Це дозволяє «АТБ» бути ще й лідером за обсягом сплачених податків до бюджетів різних рівнів.

Експерти давно говорять: наразі ця компанія є драйвером української торгівлі. Вона не тільки задає динаміку всьому ринку, але й підтягує до свого рівня інших ритейлерів у тих областях, де з’являються магазини «АТБ». Цікаво, що історія корпорації «АТБ», яка окрім управління найбільш розгалуженою мережею продовольчих дискаунтерів України об’єднує цілу низку великих вітчизняних підприємств, починалася досить неординарно.

«Старт діяльності роздрібної мережі «АТБ» був даний у 1993 році, коли відбулося об’єднання у межах однієї компанії шести гастрономів Дніпра. Свою назву – «АТБ-маркет» – підприємство отримало від скорочення попередньої («Агротехбізнес») у 1998 році. Відтоді всі магазини «АТБ» працюють під одним брендом і в моноформаті», – розповідає Наталія Шаповалова.

Вона має на увазі унікальний національний український дискаунтер, заснований на європейському досвіді, з сучасним підходом до контролю якості продукції та обслуговування покупців. Власники корпорації придумали його самі, вивчивши роботу різних торговельних мереж за кордоном. Він передбачає реалізацію товарів за доступними цінами завдяки мінімізації витрат на рекламу, логістику тощо. При цьому асортиментний ряд залишається досить широким. Сьогодні в «АТБ» продають 3500 найменувань товарів (включаючи близько 800 позицій власних торгових марок).

Заслуговує на увагу система роботи з кадрами в цій мережі. Зараз тут працює близько 50 тисяч українців. При цьому співробітники, які обіймають адміністративні посади, отримали професійну підготовку в учбових центрах компанії. Їх відкрили в різних регіонах, а один із найновіших – у Львові. По суті це справжня кузня кадрів для вітчизняної торгівлі. Тут навчають новачків, тут підвищують кваліфікацію досвідчені співробітники. Теоретичне навчання поєднано із практичними заняттями.

«Це та школа, яка виховує кращих працівників, прищеплюючи їм не тільки корпоративні стандарти «АТБ», але й стандарти європейської цивілізованої роздрібної торгівлі. Це дозволяє нам бути першими і розвивати всю галузь», – зазначає Наталія Шаповалова.

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