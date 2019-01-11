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Львівські «Карпати» втратять головного голеадора клубу?

Андрій Котенський

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Півзахисник львівських «Карпат» Мар’ян Швед невдовзі може покинути свій клуб. Наразі Швед має два варіанти продовження кар’єри – київське Динамо та іспанський Леганес, в якому вже виступає українець Андрій Лунін, повідомляє Футбол 24 з посиланням на «Спортивку».

 

За інформаціє джерела, сам футболіст хотів би перейти в київський клуб. Однак зазначається, що трансфер може відбутися, якщо Динамо втратить Циганкова.

В нинішньому сезоні Швед зіграв за Карпати в УПЛ 17 матчів, в яких забив 8 голів та віддав одну гольову передачу.

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