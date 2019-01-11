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Львів’ян попереджають про погіршення погодних умов

Юлія Шпак

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На території Львівської області та місту Львову 12-13 січня на дорогах буде ожеледиця, місцями пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

 

Також 14 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с (південно-західного з переходом на північно-західний), хуртовини, місцями значний сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, снігові замети.

Надалі збережеться вітряна погода та зниження температури повітря. Синоптики зазначають, що інформація буде уточнюватись прогнозами погоди та попередженнями.

Усіх водіїв закликають обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

Нагадаємо, у місті для бездомних та потребуючих людей працюють пункти обігріву — на вул. Кирилівській, 3а (щоденно), та на вул. Личаківській, 56 (в робочі дня за умови зниження температури повітря до мінус 10°).

Додамо, що в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію міста Львова» за коротким номером 15−80.

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