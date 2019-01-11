Лоукост SkyUp планує літати зі Львова до Одеси

Український лоукост SkyUp планує почати польоти між Львовом і Одесою та подав запит на необхідні слоти. Про це повідомляє avianews.com.

Відповідно до опублікованого на сайті одеського аеропорту розкладом, рейси заявлені на літаках Boeing 737-800 три рази в тиждень з 2 червня. Однак, як уточнили в SkyUp, на даний момент авіакомпанія ще не визначила точну дату початку польотів і не відкрила продаж квитків на новий напрямок.

У разі успішного запуску Одеса-Львів стане третім за рахунком внутрішнім напрямком SkyUp. В даний час авіаперевізник веде продажу квитків на рейси Київ-Одеса і Харків-Одеса, які планується виконувати з 2 червня. Перельоти доступні за ціною від 500 грн в один бік з урахуванням зборів.

Додамо, SkyUp – національний український авіаперевізник, лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується SkyUp в Міжнародному Аеропорті «Київ» імені Ігоря Сікорського. Основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа.