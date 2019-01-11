Археологи знайшли лазню цивілізації майя, якій 2,5 тисячі років

Польські археологи знайшли лазню цивілізації майя у давньому місті Накум у Гватемалі. Цій знахідці приблизно 2,5 тисячі років. Про це повідомляє Громадське.

Археологи знайшли руїни комплексу у Накумі ще 5 років тому. В той час дослідники вважали, що мають справу з давніми похованнями. Однак лише зараз вони дійшли висновку, що це лазня майя.

Лазня складається з кількох частин. Зокрема, у ній виявили тунель з нахилом, звідки ймовірно витікала вода. По обидві сторони тунелю є сходи для входу в лазню, а сама вона являє собою прямокутне приміщення зі скелями по боках. Навпроти входу археологи знайшли нішу в стіні, де вірогідно розводили вогонь.

«Майя розглядали печери і місця для обмивань, як сакральні: в них народжувалися не тільки боги, але і перші люди. Вони також вважалися входом в підземний світ, населений богами і предками. Майя пов’язували печери і лазні з урожаєм і життєдайною водою», — пояснив доктор Інституту археології Польщі Ярослав Зралка.

На початку 2018 року у джунглях на півночі Гватемали дослідники виявили понад 60 тисяч споруд цивілізації майя.

Цивілізація майя відома своєю розвиненою писемністю та архітектурою. Вона почала формуватися ще у докласичну добу (2000 роки до н. е. — 250 н. е.). Зразками архітектури цивілізації є численні платформи, палаци, піраміди, храми та інші архітектурні комплекси. Деякі городища майя внесені до культурної спадщини ЮНЕСКО.