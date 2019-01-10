Завтра у Львові прогнозують до 8 градусів морозу

Завтра, 11 січня, у Львові прогнозують невеликий сніг. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

У Львові на дорогах — ожеледиця. Часом невеликий сніг. Вітер північно-східний з переходом на західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 10 — 12° морозу, вдень 6 — 8° морозу.

Усіх водіїв закликають обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

Також у мерії нагадують, що у місті для бездомних та потребуючих людей працюють пункти обігріву — на вул. Кирилівській, 3а (щоденно), та на вул. Личаківській, 56 (в робочі дня за умови зниження температури повітря до мінус 10°).