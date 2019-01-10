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Відтепер безробітним у пошуках роботи допомагатимуть кар’єрні радники

Юлія Шпак

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Із січня 2019 року в усіх центрах зайнятості, у тому числі й тих, що функціонують на Львівщині, знайти роботу чи спланувати подальшу кар’єру пошуковцям місця праці допомагають кар’єрні радники.

 

Як пояснюють у прес-службі Львівської ОДА, радники – це співробітники центру зайнятості, які ознайомлюють відвідувачів із базою вільних робочих місць і вакантних посад, інформують їх про можливість започаткування власної справи, надають консультації про напрями професійного навчання, вносять дані про безробітних в Єдину інформаційно-аналітичну систему Державної служби зайнятості та формують персональну картку.

Вони супроводжують клієнтів від дня звернення до центру зайнятості до факту прийому на роботу, допомагаючи їм при цьому усвідомити сильні сторони та конкурентні переваги, у тому числі здібності чи навички, а також поєднати їх із вимогами до якості трудових ресурсів, що висувають працедавці. Така тактика дозволяє визначити ступінь вмотивованості особи до трудової діяльності, окреслити основні перешкоди на шляху до зайнятості, а також спільно з клієнтом скласти покроковий план працевлаштування, адже відвідувач реально зможе оцінити свої можливості на ринку праці.

Використовуючи результати професійної діагностики та професійного профілювання, кар’єрні радники разом з клієнтом формують програму дій, у якій містяться спільні зобов’язання з питань пошуку роботи. Вони також несуть відповідальність за працевлаштування клієнта, враховуючи його інтереси та виконуючи при цьому посередницьку функцію між ним і потенційним працедавцем, навчальними установами, іншими структурними підрозділами центру зайнятості чи приватними кадровими агентствами. У разі потреби інформують безробітних про умови формального чи неформального професійного навчання, переваги самоосвіти чи розвитку вмінь і знань, необхідних для повернення до продуктивної зайнятості.

Надаючи спектр соціальних послуг тій чи іншій особі, кар’єрний радник  постійно моніторить їхню ефективність, аналізує правильність прийнятого рішення про профілювання, адже ключовий показник його роботи – швидкість та якість працевлаштування.

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