На вулиці Володимира Великого зведуть житло для прикордонників, - розпорядження Кабміну

Кабінет міністрів України погодив перелік земельних ділянок, на яких побудують житло для прикордонників та їхніх сімей. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, під будівництво житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби та членів їх сімей виділяються ділянки, які належать до земель оборони:

-Київ, вулиця Світла, 6;

-Львів, вулиця Володимира Великого, 23, 25;

-Мостиська (Львівська область), вулиця Ярослава Мудрого, 113;

-Луцьк, вулиця Стрілецька, 6;

-Білгород-Дністровський (Одеська область), вулиця Військової слави (Енгельса), 14.