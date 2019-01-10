Львів’ян закликають долучитися до роздачі обідів потребуючим

Щоп’ятниці о 13:00 год. поруч з церквою Різдва Пресвятої Богородиці (УГКЦ), яка знаходить на Сихові у Львові, команда волонтерів роздає обіди, які готують кулінари Львівський професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу. Усіх охочих закликають долучатися. Про це пише «Духовна велич Львова».

«Якщо Ви готові послужити тим, хто поруч з нами і потребує нашої допомоги та підтримки, то заохочуємо приходити щоп’ятниці о 12:55 до дзвіниці Церква Різдва Пресвятої Богородиці, Львів-Сихів (УГКЦ)» – наголошують волонтери.

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