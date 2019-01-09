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Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

Олександр Косик

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Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що 10 січня на дорогах ожеледиця. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 10 — 12° морозу, вдень 5 — 7° морозу.

 

Львівська міська рада закликає усіх водіїв обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

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