Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що 10 січня на дорогах ожеледиця. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 10 — 12° морозу, вдень 5 — 7° морозу.

Львівська міська рада закликає усіх водіїв обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.