Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу

У 2018 році цілком очікувано найбільш динамічним гравцем вітчизняної роздрібної торгівлі стала мережа «АТБ». Наразі по всій країні працює 979 маркетів з такими вивісками. Щодня (!) тут роблять покупки понад 3,5 мільйони українців. Мешканці Львівщини самі вже переконалися в тому, як швидко зростає мережа «АТБ»: за короткий строк компанія відкрила в нашому регіоні вже три десятки сучасних комфортних дискаунтерів – магазинів, що пропонують якісні товари в достатньому асортименті за доступними цінами.

Навіть такі вражаючі результати не дають керівництву «АТБ» зупинятися на досягнутому. Мережа продовжує активно розвиватися. Це робить її схожою на провідні закордонні підприємства торгівлі. Впровадження передових технологій, концепцій і практик – новий тренд у розвитку формату дискаунтер у цивілізованих країнах.

«Поряд з такими європейськими лідерами, як Lidl і Aldi, компанія «АТБ-маркет» розглядає такий розвиток як провідний напрям своєї інвестиційної діяльності найближчими роками. Зокрема, йдеться про те, що одним із пріоритетних завдань компанії є модернізація магазинів торговельної мережі», – зазначає Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».

Покупці вже могли бачити такі оновлені магазини. Вони не схожі на звичні «АТБ»: інші кольори в оформленні, більше місця в торгових залах, вдосконалений сервіс, додаткові послуги тощо. Фахівці також гідно оцінюють зміни, адже в цих маркетах встановлені холодильне та морозильне обладнання останнього покоління, новітня система освітлення, побудована на базі LED-технологій; впроваджені технології утеплення, опалення та рекуперації енергії, які скорочують витрати на опалення до 70%.

«Оновлені магазини «АТБ» – це свого роду експериментальний майданчик, де впроваджені сучасні рішення у сфері роздрібної торгівлі, будівництва й енергозбереження», – пояснює Борис Марков.

За його словами, відкриття таких торговельних точок – це не початок розвитку нового формату магазинів, а оновлення чинної концепції дискаунтерів. Розширюють площу магазинів, збільшують викладку товарів, створюють більш комфортні умови для покупців. Але ціни залишаються тими самими – обґрунтованими і доступними для українців із різним рівнем доходів.

Поступово все більше шанувальників мережі зможуть купувати товари в оновлених маркетах, бо з початку 2018 року всі великі нові магазини (площею від 800 кв. м) керівництво компанії вирішило одразу відкривати в новій концепції. Паралельно з цим триває реконструкція наявних маркетів, зокрема, впродовж останніх 12 місяців було оновлено зо два з половиною десятки магазинів по всій країні.

Отже, крокувати в ногу з Європою навіть під час звичайних закупівель сьогодні можуть сотні тисяч покупців. Компанія не просто враховує всесвітні тренди, але й у багатьох випадках випереджує їх. І це ще один привід для українців пишатися власними підприємствами. Цього разу – в галузі торгівлі.

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