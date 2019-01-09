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У Європі через негоду загинули 12 людей

Юлія Шпак

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У Європі через сильні снігопади та погіршення погоди протягом останнього тижня загинули 12 осіб, сотні потрапили у снігові пастки у альпійських горах. Про це пише Associated Press, передає Укрінформ.

 

«Щонайменше 12 людей загинули у нещасних випадках, пов’язаних з негодою в Європі за останній тиждень, більшість з яких стали жертвами снігових лавин», – йдеться у повідомленні.

В Австрії сотні людей застрягли у своїх будинках через заблоковані дороги, а деякі регіони страждають від відключень електроенергії після того, як повалені дерева пошкодили електромережі. Школи у деяких австрійських регіонах залишаються закритими вже другий день, місцевим мешканцям було рекомендовано прибирати сніг з дахів своїх будинків після того, як декілька будівель не витримали тиску снігу на даху.

Люди загинули від лавин у Швейцарії, Австрії та Німеччині, місцеві органи влади попередили, що продовження снігопаду збільшує й без того високий ризик сходження нових лавин.

У південній та східній Німеччині люди опинились у сніговому полоні, а у північному місті Гамбург мешканці готуються до повені, викликаної зимовими штормами.

У Нідерландах на летовищі Амстердама Схіпхол попередили про затримки та скасування рейсів. Раніше голландський перевізник KLM скасував 159 рейсів до та з різних європейських напрямків.

Фото: Укрінформ

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