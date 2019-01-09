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Рятувальники нагадують, як не постраждати від бурульок

Олександр Косик

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Рятувальники нагадують про небезпеку бурульок і нагромадження снігу на дахах будинків та дають поради, як не стати їх жертвами.

 

Погода, коли вдень сонячно, а вночі заморозки, що провокує значні перепади температури повітря — сприятливі умови для утворення крижаних бурульок. Також небезпечним є значне нагромадження снігового покриву на дахах будівель (особливо старих будинків з похилим дахом), виступаючих архітектурних частинах будинків та великих деревах.

Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує:

  • пересуваючись містом в період танення льоду, слід бути особливо уважним, проходячи повз будинки чи біля високих дерев;
  • переконайтеся у відсутності загрози падіння льодових наростів;
  • по можливості необхідно триматись на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху;
  • власникам автотранспорту не варто паркувати свої машини біля будинків;
  • ні в якому разі не заходити за попереджуючі стрічки поблизу будинків чи дерев;
  • якщо через падіння з даху бурульки або снігу постраждала людина, треба викликати швидку допомогу.

Будьте уважними та бережіть себе!

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