Рятувальники нагадують, як не постраждати від бурульок

Рятувальники нагадують про небезпеку бурульок і нагромадження снігу на дахах будинків та дають поради, як не стати їх жертвами.

Погода, коли вдень сонячно, а вночі заморозки, що провокує значні перепади температури повітря — сприятливі умови для утворення крижаних бурульок. Також небезпечним є значне нагромадження снігового покриву на дахах будівель (особливо старих будинків з похилим дахом), виступаючих архітектурних частинах будинків та великих деревах.

Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує:

пересуваючись містом в період танення льоду, слід бути особливо уважним, проходячи повз будинки чи біля високих дерев;

переконайтеся у відсутності загрози падіння льодових наростів;

по можливості необхідно триматись на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху;

власникам автотранспорту не варто паркувати свої машини біля будинків;

ні в якому разі не заходити за попереджуючі стрічки поблизу будинків чи дерев;

якщо через падіння з даху бурульки або снігу постраждала людина, треба викликати швидку допомогу.

Будьте уважними та бережіть себе!