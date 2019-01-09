Після завершення воєнного стану в Україну не впустили понад 700 росіян

Після завершення дії воєнного стану на територію України не впустили понад 700 росіян, з них понад 160 на новорічні свята. Про це УНН повідомив прес-секретар Голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«З моменту закінчення воєнного стану не пустили понад 700 осіб», – сказав Слободян.

Він також уточнив, що більшу частину з них не впустили ще до нового року.

«З 26 по 31 грудня включно – це 534 особи», – зазначив Слободян.

Решту понад 160 осіб не впустили під час новорічних свят.