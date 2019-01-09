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Надзвичайники попереджають про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах

Юлія Шпак

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У зв’язку зі снігом та хуртовинами 8 – 9 сiчня в горах Львiвської області зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень). Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Львівській області з посиланням на Львівський обласний центр з гідрометеорології України.

 

У зв’язку з цим та з метою попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загубленням людей у горах та потраплянням їх у лавини, Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до мешканців та відпочиваючих утриматися від походів у гори до покращення погодніх умов.

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