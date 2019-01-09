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МВФ підрахував українців-заробітчан

Дарина Смеречанська

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Міжнародний валютний фонд нарахував до трьох мільйонів українців, які працюють за кордоном. Про це йдеться в огляді МВФ, передає видання «Кореспондент».

 

Як наголошується, економіка України стикається з серйозними проблемами. Зростання її недостатнє, щоб відновити рівень доходів, втрачений під час кризи, а також досягти результату, схожого з іншими країнами регіону.

За даними МВФ, бізнес-клімат все ще в незадовільному стані, що перешкоджає інвестиціям, а проблеми в банківській системі, зокрема, безнадійні кредити, залишаються невирішеними.

«Важливо, що в результаті розчарування зовнішніми економічним становищем значно зросла трудова міграція: за кордоном працюють близько 2-3 мільйонів українців», – йдеться в звіті.

У той же час, за даними Мінсоцполітики, на постійній основі за кордоном працює 3,2 мільйона громадян України, тимчасово – від 7 до 9 млн осіб.

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