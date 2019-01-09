Львів’ян кличуть на благодійне свято «В гостях у Василя та Маланки», де збиратимуть кошти для шпиталю Шептицького

У неділю, 13 січня, львів’ян та гостей міста запрошують на благодійний вечір родинного святкування Старого Нового року «В гостях у Василя та Маланки». Про це у Facebook повідомляють організатори заходу.

У цьогорічній програмі свята: спільна коляда, різдвяне дійство, щедра гостина традиційними стравами української кухні, благодійна лотерея, цікаві конкурси, дитяча програма та багато іншого.

«Ця щорічна зустріч – особлива нагода для галичан у різдвяний час ще раз зібратися великою родиною, аби у щедрості свого серця спільно колядувати, творити атмосферу миру і добра, відновлюючи українські традиції та справжні духовні цінності», – розповідають організатори.

Благодійний внесок – 500 гривень з особи. Залучені кошти скерують на розвиток соціального служіння Церкви, зокрема на відкриття хірургічного відділення Шпиталю ім. Митрополита Андрея Шептицького, де соціальні групи населення зможуть отримати якісну та безкоштовну медичну допомогу.

Захід відбудеться о 18.00 годині у Львівській Духовній Семінарії Святого Духа за адресою: вул. Хуторівка, 35.