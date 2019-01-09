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Доба на Донбасі минула без втрат

Юлія Шпак

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Вчора, 8 січня, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Протягом минулої доби, жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не зазнав поранень. Про це у Facebook повідомляє штаб ООС.

 

При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не обліковано. Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку.

У відповідь на провокації противника підрозділи Об’єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав. Водночас, незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

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