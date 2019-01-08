За минулий рік в Україні відкрили 114 проваджень через державну зраду

Впродовж 2018 року Служба безпеки України попередила вісім терористичних актів в Україні та розпочала 114 кримінальних проваджень за фактами державної зради. Такі дані оприлюднила СБ України.

За даними відомства, за минулий рік викрили 71 особу, причетну до розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб та відкрили 114 кримінальних проваджень за фактами державної зради.

Окрім того, контррозвідка СБУ затримала 54 бойовика з окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Також співробітникам відомства вдалося запобігти восьми терактам на території України.