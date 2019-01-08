Як боротися з переїданням на свята?

Свята можуть принести як хороший настрій та спогади, так і неприємності. Наприклад, важкість організму від переїдання. Багато хто продовжує їсти більше і після того, як свята пройшли. Як з цим впоратися розповів психотерапевт Михайло Гаврилов в Instagram, передає Gazeta.ua.
- Спіть не менше семи годин. У свята режим сну більшості людей змістився, а це загрожує тягою до нездорової солодкої, жирної і солоної їжі і порушенням контролю апетиту.
- Після свят, люди дозволяють собі їсти більше, ніж вони цього потребують: за компанію, під гарний фільм, від нудьги. Якщо ви повернетеся до раціонального харчування, то після свят у вас пропаде бажання з’їсти половину холодильника за раз.
- Викиньте шкідливу їжу: напівфабрикати, промислово перероблені продукти. Також позбудьтеся від тих продуктів, які можете імпульсивно з’їсти, а потім пошкодувати. ⠀
- Проаналізуйте свої емоції щодо їжі. Пам’ятайте, їжа дає лише короткочасне задоволення, після чого повертає до попереднього стану, яке може посилитися почуттям провини за зайві з’їдені калорії.
- Прогуляйтеся по парку, сходіть на каток або на гірку. Це допоможе боротися з переїданням.
Юлія Шпак