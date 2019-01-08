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Як боротися з переїданням на свята?

Юлія Шпак

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Свята можуть принести як хороший настрій та спогади, так і неприємності. Наприклад, важкість організму від переїдання. Багато хто продовжує їсти більше і після того, як свята пройшли. Як з цим впоратися розповів психотерапевт Михайло Гаврилов в Instagram, передає Gazeta.ua.

 

  1. Спіть не менше семи годин. У свята режим сну більшості людей змістився, а це загрожує тягою до нездорової солодкої, жирної і солоної їжі і порушенням контролю апетиту.
  2. Після свят, люди дозволяють собі їсти більше, ніж вони цього потребують: за компанію, під гарний фільм, від нудьги. Якщо ви повернетеся до раціонального харчування, то після свят у вас пропаде бажання з’їсти половину холодильника за раз.
  3. Викиньте шкідливу їжу: напівфабрикати, промислово перероблені продукти. Також позбудьтеся від тих продуктів, які можете імпульсивно з’їсти, а потім пошкодувати. ⠀
  4. Проаналізуйте свої емоції щодо їжі. Пам’ятайте, їжа дає лише короткочасне задоволення, після чого повертає до попереднього стану, яке може посилитися почуттям провини за зайві з’їдені калорії.
  5. Прогуляйтеся по парку, сходіть на каток або на гірку. Це допоможе боротися з переїданням.

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