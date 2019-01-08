Почесного консула Бельгії побили у Львові

У Львові увечері 7 січня побили почесного консула Бельгії в Західному регіоні України Ярослава Гарцулу. Про це повідомляє zaxid.net.

Речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська підтвердила, що до поліції 7 січня звернувся 62-річний львів’янин зі скаргою про те, що близько 21:00 невідомий чоловік під час конфлікту на проспекті Шевченка вдарив його.

«Поліція порушила кримінальне провадження за ч1, ст125 ККУ. Вирішується питання про призначення судово-медичної експертизи», – повідомила Світлана Добровольська. Водночас вона не уточнила, чи саме Ярослав Гарцула був учасником цього конфлікту. За її словами, поліцейські також встановлюють особу нападника.

За повідомленням видання «Вести», причиною конфлікту стало те, як Ярослав Гарцула припаркував свій автомобіль.

«В ході спілкування невідомий завдав йому тілесні ушкодження, кілька разів ударивши в область голови», – розповіли виданню правоохоронці.

За їх словами, згідно з попереднім діагнозом лікарів, у консула зафіксовано струс головного мозку та забій правого вуха. Після надання першої медичної допомоги, потерпілий був відпущений додому.

«Вести» також повідомляють, що поліцейські встановили особу нападника. Ним виявився Бєлкін Олександр Олегович, 1976 року народження, який проживає поруч з місцем події. Свою провину він визнав. В даний час Бєлкін відпущений під підписку про невиїзд.