Різдвяні привітання від архиєреїв Львова

Вже завтра християни святкуватимуть Різдво Христове — свято, сповнене особливою радістю та благословенням. Архиєреї Львова вітають усіх з Різдвяними святами — подаємо уривки їх різдвяних звернень.

Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор (Возьняк)

«Господь бажає бачити свій люд вільним, переможцем над злом, таким, хто живе у мирі та любові з Богом та ближнім. Син Божий упокорився — з Творця вселеної до безборонного Немовляти, що спочило у жолобі, а відтак у своїй любові прийняв смерть на хресті ради нашого спасіння. Погляньмо сьогодні у ясла, де лежить народжений Ісус, пізнаваймо в Ньому люблячого Бога, який бажає, щоб ми не лиш про Нього знали й говорили, але любили Його та прославляли, як Другу Особу Божу. Хай наше життя йде у парі з написаними словами про пастушків, які поверталися після зустрічі з Немовлям до отар, „…прославляючи й хвалячи Бога за все, що почули й побачили, так як їм було сказано“ (Лк 2,20). Усі настанови, стремління, любов, взагалі наше життя необхідно керувати до особи Ісуса Христа. Христос вчить прощати й любити, Він — початок і кінець людського життя! Пізнаваймо Сина Божого та зростаймо в любові до Нього!». Повний текст можна прочитати тут.

Митрополит Львівський і Сокальський Православної Церкви України Димитрій (Рудюк)

«У ці дні ми переживаємо особливу радість від того, що Немовля Христос прийшов до нас з великим даром — український народ знайшов дорогоцінну перлину, скарб Церкви Помісної, Церкви Апостольської, Церкви, яка визволилася з тенет залежности, з тенет рабства. Проголошення Томосу, дарування автокефалії нашій Українській Церкві, стало великою подією в житті нашого народу. Ми вдячні Церкві-Матері, Вселенському Патріархові, нашій українській владі за цей витриманий іспит, за дар свободи, за дар істини.

У ці святкові дні бажаю пастирям, ченцям, вірянам Львівсько-Сокальської єпархії Єдиної Помісної Української Православної Церкви, нашим владоможцям душевного спокою, милостей від Новонародженого Немовляти Христа. Прийміть у серця ваші Христа, Який втілився заради нас, щоб сподобитись бачити Його, як Всемогутнього Бога у славі і Царстві Його!”. Детальніше можна прочитати тут

Високопреосвященніший Макарій (Малетич), Митрополит Львівський Православної Церкви України

«Шановні брати і сестри! Згадавши історичні, однак дійсні події того часу, ми, християни двадцять першого століття, також являємось свідками історичних подій, завдяки відважним та доленосним рішенням Його Всесвятості Всесвятішого Патріарха Варфоломія, Священного Синоду Вселенської Патріархії, старанням та праці Президента України, всієї української влади та побожного українського народу у прагненні утворення Української Помісної Автокефальної Православної Церкви. Принесімо подяку Спасителеві нашому — Богові любові та миру, Який у вертепі народився і в яслах був покладений, а також Пресвятій Богородиці, всім святим та новомученикам українським, які не тільки прагнули незалежності Української Автокефальної Православної Церкви, але й були її організаторами, за що і поплатились своїм життям».

Архиєпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівський РКЦ

«Дорогі Брати і Сестри! Святкуючи радість Різдва, посеред ялинок і святкових декорацій, посеред співу колядок, зустрічей з близькими та рідними за святковим столом, від усього серця бажаю всім нам пам’ятати і глибоко в серці розважати Таємницю приходу на світ Спасителя. Нехай в наших серцях і в наших родинах возноситься щира і вдячна молитва до Бога, який прийшов на землю як Дитина, щоб стати одним із нас. Нехай в нас і посеред нас панує мир, добро, любов, радість, злагода і надія!»

Єпископ Львівський і Галицький Філарет (Кучеров) УПЦ МП

«Дорогі брати і сестри, ми були колись «темрявою, а тепер світло в Господі», будемо ж чинити «як діти світла» (Єфес. 5,8). І як діти світла ми повинні ходити у світлі, як і Господь наш у світлі (1 Ін. 1,7), будемо намагатися протягом свого життя все більше і більше уподібнюватися Христу.

Різдво Сина Божого «засвітило світові світло розуміння» (тропар свята РХ), то ж помолимося, щоб «Сонце Правди» просвітило наші розум і серце, щоб ми не втратили духовні орієнтири в складних випробуваннях і спокусах. Адже на нас велика відповідальність. Бо Спаситель сказав: «Ви — світло світу… Засвітивши свічку… ставлять її на свічнику, і світить всім у домі. Так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного» (Мф. 5, 14−16).

Хай Божественна любов, яка хвилею невимовного світла струменить з Віфлеємських ясел, осяє наші душі і відобразить в них відблиск невечірнього світла Царства Божого, стане джерелом нових сил, дарує мир та благополуччя усім нам».

Христос Рождається! Славімо Його!