Як позитивні емоції і обійми вливають на ваше здоров'я?

Різдвяні свята традиційно є часом родинного спілкування. Це також час моральної “підзарядки” і зміцнення здоров’я. Тому МОЗ розказує, як вливають позитивні емоції і обійми на здоров’я.

ПОЗИТИВНІ ЕМОЦІЇ ПОЛІПШУЮТЬ ЗДОРОВ’Я І ПОДОВЖУЮТЬ ЖИТТЯ

Наші думки здатні впливати на процеси у нашому організмі. Як виявили дослідники, люди, які позитивно сприймають світ, мають тенденцію до нижчого тиску, менше схильні до розвитку серцевих захворювань, краще контролюють вагу, у них здоровіший рівень цукру в крові. Якщо людина з серйозним захворюванням концентруватиметься на позитивних емоціях, це може підвищити її імунітет і не дати розвинутися депресії. Навіть у невиліковно хворих людей якість життя може значно покращитися, коли вони не зациклюються на сумних переживаннях, а намагаються знайти щось позитивне у кожному дні.

Докладніше про вплив позитивних емоцій на здоров’я: https://bit.ly/2R5s0pn

ОБІЙМИ МОЖУТЬ НАВІТЬ НАВІТЬ ЗМЕНШИТИ ВІДЧУТТЯ БОЛЮ

За можливості проявляйте свої почуття з допомогою дотиків. Доведено, що хвичайний дотик може зменшити відчуття виключення та покращити настрій (https://goo.gl/jBKkyF). А в деяких випадках – навіть зменшити відчуття болю (https://goo.gl/uHTjbJ).

Це відбувається завдяки тому, що в нашому тілі знаходиться безліч рецепторів, стимулювання яких з допомогою дотику чи обіймів, сприяє уповільненню пульсу та зменшенню тиску. Крім того, фізичний дотик має здатність впливати й на вивільнення гормону стресу – кортизолу, що зменшує відчуття стресу та тривожності.

Докладніше про вплив обіймів на здоров’я: https://bit.ly/2AENrDF