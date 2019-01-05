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У Львові вандали спиляли шестиметровий дубовий хрест

Олександр Косик

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Невідомі знищили шестиметровий дубовий хрест на вул. Старознесенській у Львові, встановлений там понад 25 років тому. Про це ввечері 4 січня повідомив священик УГКЦ Михайло Городиський, пише видання «Духовна велич Львова».

«Як прикро, що у «християнському» Львові, де стільки християн, де так багато храмів, хтось і сьогодні дозволяє собі підняти руку на Святе… В перші дні нового 2019 року на горі Баба Род, що на вул. Старознесенській, було вчинено акт вандалізму. Невідомі особи знищили 6-ти метровий дубовий хрест, який простояв тут більше 25 років і був місцем спільної молитви для декількох громад Львова», – написав Михайло Гординський.

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