У Львові вандали спиляли шестиметровий дубовий хрест

Невідомі знищили шестиметровий дубовий хрест на вул. Старознесенській у Львові, встановлений там понад 25 років тому. Про це ввечері 4 січня повідомив священик УГКЦ Михайло Городиський, пише видання «Духовна велич Львова».

«Як прикро, що у «християнському» Львові, де стільки християн, де так багато храмів, хтось і сьогодні дозволяє собі підняти руку на Святе… В перші дні нового 2019 року на горі Баба Род, що на вул. Старознесенській, було вчинено акт вандалізму. Невідомі особи знищили 6-ти метровий дубовий хрест, який простояв тут більше 25 років і був місцем спільної молитви для декількох громад Львова», – написав Михайло Гординський.