У Дніпрі в знайденій на смітнику валізі виявили тіло дівчини

У Дніпрі у сміттєвому баці в валізі виявили тіло. За фактом виявлення тіла молодої дівчини поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Померлу дівчину було виявлено 4 січня близько 15-ї у валізі у сміттєвому баці біля житлового будинку.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, кінолог та експерт. За попереднім оглядом, померла жінка віком від 20 до 30 років, зараз її особа встановлюється. Також на тілі відсутні видимі сліди насильницької смерті.

В рамках відкритого за ч. 1 ст. 115 кримінального провадження, поліція вживає ряд першочергових слідчих дій для встановлення особи загиблої та обставин злочину. Для встановлення причини смерті тіло жінки направлено на проведення судово-медичної експертизи.