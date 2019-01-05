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У Дніпрі в знайденій на смітнику валізі виявили тіло дівчини

Олександр Косик

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У Дніпрі у сміттєвому баці в валізі виявили тіло. За фактом виявлення тіла молодої дівчини поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

 

Померлу дівчину було виявлено 4 січня близько 15-ї у валізі у сміттєвому баці біля житлового будинку.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, кінолог та експерт. За попереднім оглядом,  померла жінка віком від 20 до 30 років, зараз її особа встановлюється. Також на тілі відсутні видимі сліди насильницької смерті.

В рамках відкритого за ч. 1 ст. 115 кримінального провадження, поліція вживає ряд першочергових слідчих дій для встановлення особи загиблої та обставин злочину.  Для встановлення причини смерті тіло жінки направлено на проведення судово-медичної експертизи.

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