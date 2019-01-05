Патріарх Варфоломій: «Ви мали повне право просити і вимагати автокефалії»

Звернення Його Всесвятості Патріарха Вселенського Варфоломія до Блаженнішого Митрополита Київського та всієї України Епіфанія (повний текст):

«Ваше Блаженство Митрополите Київський та всієї України Епіфаніє! Світло і радість, мир і єдність переповнюють сьогодні святу Церкву України, яка у Ваші руки, Ваше Блаженство, отримує Томос про своє офіційне визнання та декларацію як Автокефальна Церква, що підносить її до рівня чотирнадцяти Церков-сестер, які складають «повноту» нашої святої Православної Церкви.

Побожний Український нарід чекав цього благословенного дня цілих сім століть. І ось, для нього також прийшла пора, так само, як і для багатьох інших Православних народів, щоб насолоджуватися священним даром визволення та незалежності, стаючи вільним від будь-якого зовнішнього тиску і втручання, які досить часто були не на користь власної ідентичності.

Ваше Блаженство, Ви мали повне право просити і вимагати автокефалії. Це було право і привілей Вашої Константинопольської Церкви-Матері дарувати Вам статус автокефалії. Ми щиросердечно молимося, що Ви докажете, що є гідними цього дару і занурите себе, як улюблені побратими інших Церков-сестер у все-Православну єдність та співпрацю, а також у нашу спільну присутність і працю у сучасному світі, який є спраглий невичерпних духовних скарбів Православ’я.

Сьогодні, з благодаті Господньої, ми реалізовуємо відновлення до спілкування/причастя мільйонів вірних на Вашій землі, які раптово опинилися поза канонічністю та спілкування, не маючи у тому свої вини. Проте, Константинополь зібрав і прийняв їх, як їхня справжня матір – та сама Церква, яка колись привела їх до Християнського хрещення – на відміну від їхньої мачухи. Зрештою, ніколи з жодним народом чи нацією Константинополь не поводився як мачуха протягом всієї своєї довгої і часто хвилюючої історії. Ця Церква бідних Христа завжди спорожняла себе, радо жертвуючи частинами своєї юрисдикції, зменшуючи себе заради того, щоб служити потребам і інтересам свої дітей.

Ваше Блаженство, дорогий брате, у цей надзвичайний та історичний день, у Священному Центрі Православ’я, стоять та святкують з нами князь Володимир та свята Ольга, разом з усіма святими нащадками прославленої Української землі, а також усі прибічники і прихильники прав Вашого українського народу, і справедливості назагал, а також прав людини і особливо релігійної свободи для всіх людей і народів. Всі вони присутні в дусі і молитві, розділяючи нашу радість і втіху.

Ми вітаємо почесну присутність серед нас в цю священну хвилину глави України, Високоповажного пана-президента Петра Порошенка, який так сильно мріяв побачити цей великий і славний день, висловлюючи найглибші жагу, молитви і прохання свого народу насолоджуватися їхніми свободою та незалежністю.

Ми висловлюємо вдячність, подяку і благословення Церкви-Матері усім Вам. Ця Церква міста Костянтина завжди буде на Вашій стороні – сподіваючись, молячись та працюючи для Вашого зростання і розвитку у Христі, а також для стабільності новоутвореної Православної Автокефальної Церкви України.

Христос посеред нас!»

Джерело: Facebook