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Захворюваність на грип і ГРВІ в Україні зменшилась на 10%, - МОЗ

Юлія Шпак

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За останній тиждень 2018 року на грип та ГРВІ захворіли понад 191 тисяча людей. В Україні немає епідемії грипу. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

 

Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 496,3 на 100 тисяч населення, що на 4,3% менше епідемічного порогу по Україні. Водночас, епідемічні пороги перевищені в 5 областях: Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській і Одеській.

Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 191 041 людина, із них 61,7% діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років зменшився на 3,5% і 16% відповідно. Одна людина померла від грипу.

Нагадаєм, грип — це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

СИМПТОМИ ГРИПУ

  • висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів;
  • лихоманка;
  • головний біль;
  • ломота у м’язах і суглобах;
  • загальна слабкість;
  • втрата апетиту, можливо, нудота;
  • кашель, що може тривати більше двох тижнів;
  • нежить.

Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. Не займайтесь самолікування – звертайтеся до лікаря.

ЛІКУВАННЯ ГРИПУ

Щоб уникнути небезпечних наслідків, Міністерство охорони здоров’я України наполегливо рекомендує уникати надмірного призначення ліків  та призначення бездоказових методів для лікування чи профілактики грипу та ГРВІ, особливо – у дітей. На сьогодні НЕ доведено ефективність таких методів:

  • теплові процедури,
  • фітотерапія,
  • вітаміни,
  • інтерферони,
  • гомеопатичні препарати,
  • антибіотики для профілактики.

Ці методи не допомагають вилікувати грип, а таке лікування може призвести до тяжких укладнень.

ПРОФІЛАКТИКА ГРИПУ

Щорічне щеплення від грипу — це найкращий спосіб:

  • зменшити ризик захворіти на грип;
  • зменшити ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.

Цього року доступні дві вакцини проти грипу: вакцину «Ваксігрип Тетра» можна застосовувати для щеплення дітей віком від трьох років, а «Джісі Флю» — від шести місяців.

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих щеплень та відсутня у національному календарю щеплень, тому вакцину можуть закуповувати за гроші місцевих бюджетів, підприємств або власним коштом громадян.

Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.

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