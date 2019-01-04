Варфоломій закликав православних патріархів визнати автокефалію української церкви

Вселенський патріарх Варфоломій закликав патріархів та архієпископів автокефальних православних церков підтримати надання автокефалії Православній церкві України. Про це він написав у листі, передає УП із посиланням на OrtodoxiaInfo.

«Реалізація всіх [наших] зусиль очікується 6 січня, в день Богоявлення, на якому ми маємо намір надати Томос про автокефалію і провести спільну службу з предстоятелем автокефальної православної церкви [України]», – йдеться у листі Вселенського Патріарха Варфоломія до патріархів і архієпископів автокефальних православних церков.

Зазначається, що на Фанар вже почали прибувати представники українського духовенства. Водночас ієрархи помісних православних церков повинні проаналізувати деталі листа, щоб продовжити роботу над визнанням нової церкви.

У листі Варфоломій закликав патріархів та архієпископів автокефальних православних церков визнати Українську церкву автокефальною.

«Якщо ми вирішимо ігнорувати наших братів, які переживають моменти агонії в Україні, ми не будемо мати ніякого виправдання у судний день», – наголосив Варфоломій.