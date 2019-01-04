«Різдво в гаю»: виступи вертепів, майстер-класи з виготовлення дідухів та частування пампушками

Львів’ян та гостей міста запрошують 7-8 січня на святкування Різдва в Шевченківській гай. Про це повідомляють організатори.

Як зазначається, «Різдво в гаю» – особлива родинна атмосфера, незабутнє дійство з усіма традиціями та звичаями. Гості свята колядуватимуть разом із гуртами від хати до хати, зможуть навчитися створювати ляльки-мотанки, дідушки, різдвяні павуки з соломи, відвідати майстер-класи із ковальського мистецтва, скуштувати хліба, випеченого в старовинній печі, довідатись про давні звичаї святкування Різдва.

На головній сцені свята лунатимуть колядки, виступатимуть вертепи, учасники фестивалю спільно колядуватимуть.

Програма «Різдво в Гаю» 7 – 8січня 2019 року (12:00 -18:00 щодня)

Колядуємо разом із гуртом автентичної музики «Коралі», які водитимуть ватаги колядників від хати до хати на Різдво в Гаю.

Хата с. Орявчик, 1792 рік

Садиба, де файно колядують та частують пампушками

Хата с. Либохора, 1812 рік

Вертепна галявина. Виступи вертепів та театралізовані дійства

МАЙСТЕРКЛАСИ

1.Хата с. Тухолька

Садиба музики. Виставка автентичних музичних інструментах. Майстер-класи із виготовлення ляльок-мотанок

2.Хата з с.Орявчик 1860 року

Майстер-класи із виготовлення дідухів та павуків із соломи

Хата з с. Головецько

Хата Олійня ( Презентація виготовлення олій)

Хата з с. Синевирська поляна

Випікання смаколиків

Кузня з с. Тур’є 1870 р.

– Показ ковальського ремесла

Козацька слобода – біля кузні

-Частуємо кулішем та козацькими смаколиками

Хата з с. Трійця

Майстерклас з писанкарства – 08.01.18 р.

Хата з с. Бережонка.

Майстерклас з прядіння

Хата з с. Зарічево

Гастротур. Екокрамнична. Різдв’яні розваги

ВИСТАВКИ

Виставка в костелі с. Язлівчик

Виставковий зал -Різдвяна виставка ( килими)

Виставка автентичних музичних інструментах та підсвічників – хата з села Тухолька

Виставка лемківських писанок- – садиба з с. Люта

Виставка землеробства- хата з с. Бережонка.

Галявина біля церкви с. Кривка

Головна сцена «Різдва в Гаю»: театралізовані дійства, виступи етно-гуртів, спільна коляда

14:00- 16:00 Велика родинна коляда разом із вертепними дійствами

ЗООКУТОК – 16 видів свійських тварин та птахів

Катання на конях

Зимові ігри та забави

ГОЛОВНА СЦЕНА «РІЗДВА В ГАЮ»

7 СІЧНЯ

13:00-17:00

Виступ- коляда гурту “Коралі”, чарівної капели-бандуристок “Дзвінга”, а також традиційний конкурс дитячих та дорослих вертепів та театралізованих вертепних дійств.

8 СІЧНЯ

13:00-17:00

Виступ- коляда гурту “Коралі”, колективів “Ойкумена”, дуету “Двійко”, дитячого хору “Веселі нотки”, а також традиційний конкурс дитячих та дорослих вертепів та театралізованих вертепних дійств.

ВЕРТЕПНА ГАЛЯВИНА

7-8 СІЧНЯ