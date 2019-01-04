На курорті Драгобрат із підйомника впали лижники

Власники підйомника на українському гірськолижному курорті Драгобрат стверджують, що двоє лижників, які випали з підйомника через несправність сидіння, самі відчепили конструкцію підйомника. Про це повідомила адміністратор курортного комплексу «Вершина Карпат» Надія Цибиленко, повідомляє УНН.

«На підйомнику все гаразд, вони самі зачепилися, розвернулися і випали. Бо вони сиділи в сидінні тому не могли випасти з конструкції. Крісло тримало їх. Вони сперлися та відчепили конструкцію самостійно. Разом із своїми лижами, які були прикріплені і висіли знизу», – повідомляє адміністратор.

Також, адміністрація запевняє, що вони це спланували зробити заздалегідь. Тому що переглядаючи камеру спостереження, вони помітили дивні дії туристів, які начебто планували вистрибнути із підйомника.

Додамо, що у соцмережах з’явилася інформація про те, що з підйомника на гірськолижному курорті Драгобрат через несправність сидіння впали двоє лижників, а обслуговуючий персонал не надав їм своєчасної допомоги. Потерпіла Анна Самородова написала у Facebook, що за 15-20 метрів після початку підйому від сидіння відламалась підставка для лижів, яка впала разом з нею і ще одним пасажиром підйомника.

Фото: Facebook-сторінка Анни Самородової