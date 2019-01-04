ОСТАННІ НОВИНИ

Експерти назвали сіль найбільш небезпечним продуктом для судин і серця

Дарина Смеречанська

|

Із усіх продуктів в раціоні для серця і судин людини найбільш небезпечна сіль. До такого висновку прийшли вчені, що представляють лабораторію артеріальної гіпертонії ДУ «РНПЦ Кардіологія», передає Ukrhealth.

 

На думку експертів, для серця згубно вживання солі в кількості понад п’ять грамів в день. З усіх продуктів в раціоні для серця і судин людини найбільш небезпечна сіль.

За словами медиків, у середньостатистичному раціоні харчування сучасних людей міститься занадто багато продуктів з сіллю – в середньому людина вживає близько дванадцяти грамів в день. Подібну звичку лікарі вважають вкрай небезпечною для стану серцево-судинної системи. Головними «вбивцями» серця вони назвали різноманітні чіпси, сухарики та закуски до пива – вміст солі в них величезна.

«Наявні сьогодні наукові дані говорять про те, що від 20% до 40% всіх захворювань серцево-судинної системи в розвинених країнах виникають через зайве вживання солоних продуктів. Велика кількість солі небезпечна тим, що провокує розвиток артеріальної гіпертензії і погіршує стан судинної тканини, роблячи її жорсткою і схильною до уражень», – повідомили експерти.

За їх словами, добовий рівень вживання солі не повинен перевищувати п’яти грамів. Деякі фахівці стверджують, що треба прагнути до того, щоб з’їдати навіть меншу кількість солі – не більше половини чайної ложки в день, солі приблизно три грами. В цьому випадку можна домогтися зниження ризику передчасної смерті від ішемічної хвороби серця приблизно на 30%. У свою чергу дослідження, яке проводилося в Нідерландах за участю 5,5 тисяч чоловіків показало: вживання більше 6,2 грамів солі на добу небезпечно розвитком гіпертонії – ризик розвитку хвороби при цьому збільшується на 21% в порівнянні з людьми, що вживають сіль у межах 3 грамів.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

ТОП українських пісень 2018 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було пер...

Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали
Соломія ГОЛОВІНА
Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали

Після багатьох років простою у кінці квітня цього року за участі Президента України Петра Порошенка багатостраждальний Л...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...