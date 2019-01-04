Експерти назвали сіль найбільш небезпечним продуктом для судин і серця

Із усіх продуктів в раціоні для серця і судин людини найбільш небезпечна сіль. До такого висновку прийшли вчені, що представляють лабораторію артеріальної гіпертонії ДУ «РНПЦ Кардіологія», передає Ukrhealth.

На думку експертів, для серця згубно вживання солі в кількості понад п’ять грамів в день. З усіх продуктів в раціоні для серця і судин людини найбільш небезпечна сіль.

За словами медиків, у середньостатистичному раціоні харчування сучасних людей міститься занадто багато продуктів з сіллю – в середньому людина вживає близько дванадцяти грамів в день. Подібну звичку лікарі вважають вкрай небезпечною для стану серцево-судинної системи. Головними «вбивцями» серця вони назвали різноманітні чіпси, сухарики та закуски до пива – вміст солі в них величезна.

«Наявні сьогодні наукові дані говорять про те, що від 20% до 40% всіх захворювань серцево-судинної системи в розвинених країнах виникають через зайве вживання солоних продуктів. Велика кількість солі небезпечна тим, що провокує розвиток артеріальної гіпертензії і погіршує стан судинної тканини, роблячи її жорсткою і схильною до уражень», – повідомили експерти.

За їх словами, добовий рівень вживання солі не повинен перевищувати п’яти грамів. Деякі фахівці стверджують, що треба прагнути до того, щоб з’їдати навіть меншу кількість солі – не більше половини чайної ложки в день, солі приблизно три грами. В цьому випадку можна домогтися зниження ризику передчасної смерті від ішемічної хвороби серця приблизно на 30%. У свою чергу дослідження, яке проводилося в Нідерландах за участю 5,5 тисяч чоловіків показало: вживання більше 6,2 грамів солі на добу небезпечно розвитком гіпертонії – ризик розвитку хвороби при цьому збільшується на 21% в порівнянні з людьми, що вживають сіль у межах 3 грамів.