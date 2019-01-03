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В які країни Європи українці найчастіше їздять по безвізу?

Вероніка Рой

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Найактивніший рух українців по безвізу відмічається в пунктах пропуску на кордоні з Польщею (694 тис. перетинів), а також для повітряного сполучення (674 тис. перетинів). Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

 

Крім того, активними залишаються угорська (248 тис.), румунська (236 тис.) та словацька (142 тис.) ділянки кордону.

«Аналіз свідчить, що громадяни України більш сміливіше користуються перевагами безвізу, особливо з погляду на закінчення терміну дії попередньо виданих віз. І якщо у грудні 2017 року було зафіксовано 36 тисяч поїздок українців-безвізовиків,  то у грудні 2018 року їх кількість складала 152 тисячі. При цьому якщо перший мільйон українців перетнули кордони з країнами ЄС по безвізу майже за 13 місяців, то другий мільйон наших співвітчизників здійснили свої подорожі  протягом 5 місяців», – повідомляють у ДПСУ.

Також наголошується, що з початку безвізу з 11 червня 2017 року громадяни України здійснили 33 мільйони поїздок до країн ЄС, з яких 2 мільйони саме без віз.

Крім того, не виправдалися прогнози щодо масових непропусків українців-безвізовиків через кордон. Основними причинами, за якими європейські прикордонники відмовляють у пропуску, залишаються непідтвердження мети поїздки, недостатнє фінансове забезпечення та перевищення строку перебування.

Фото: ДПСУ

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