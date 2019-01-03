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В Україні цьогоріч відновлять перевірки бізнесу

Дарина Смеречанська

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В Україні втратив чинність закон про мораторій на проведення перевірок бізнесу, який діяв до 31 грудня 2018 року. Про це повідомляє УП.

 

Дію закону “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” припинено 1 січня 2019 року.

У жовтні 2018 року прес-служба Кабміну повідомила, що інспекційна система в Україні трансформується в напрямку ризикоорієнтованого підходу.

“Інспекційні органи будуть фокусуватися на прозорій оцінці суб’єктів господарювання та попередженні податкових ризиків, а бізнес – знати, коли і чому до нього прийде інспектор”, – йшлося в повідомленні.

На порталі inspections.gov.ua 26 інспекційних органів з 33 відкрили інформацію про свої перевірки.

В єдиній системі опубліковано близько 250 тис. планів і близько 48 тис. результатів вже проведених перевірок.

Державна фіскальна служба також сформувала план-графік документальних перевірок на 2019 рік. У нього включені майже 5 тис суб’єктів господарювання з обсягами задекларованих доходів за 2017 рік – 1,14 трлн гривень.

Як повідомлялося, мораторій на перевірки бізнесу в Україні діяв з 2014 року. Це рішення приймалося з метою припинити тиск на підприємців з боку контролюючих органів, за допомогою чого виключити чинник корупції та стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу.

 

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