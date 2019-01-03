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В Сумах з 9 поверху обірвався ліфт: загинуло двомісячне немовля

Юлія Шпак

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Вчора, 2 січня, у Сумах з 9 поверху обірвався ліфт із візочком, в якому було немовля. Двомісячний хлопчик помер. Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Сумській області.

 

Подія сталася о 16 годині в багатоповерхівці по вул. Супруна.  Ліфт, в якому знаходився дитячий візочок з двомісячним хлопчиком раптово зірвався. Намагання рідних врятувати дитину виявились безуспішними.

Для з’ясування обставини на місце події негайно виїхали  керівництво ГУНП, поліції міста, слідчо-оперативна група. Під час проведення першочергових заходів правоохоронці з’ясували, що з дитиною знаходився дідусь. Повертаючись із прогулянки додому, він завіз дитячий візочок в ліфт. Піднявшись на 9 поверх, вийшов першим, аби вивезти візочок. Несподівано ліфт обірвався. Врятувати дитину не вдалося.

По даному факту в поліції відкрите кримінальне провадження в рамках якого встановлюються обставини та причини, що призвели до  загибелі дитини.

Фото: поліція

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