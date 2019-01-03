НАОНІ виконає у Львові легендарні світові рок-хіти

Національний академічний оркестр народних інструментів України знову завітає до Львова з концертом 21 січня і виконає легендарні світові рок-хіти. Про це повідомляють організатори події.

НАОНІ представить слухачам легендарні хіти світової рок-музики у власній обробці. Зокрема, на концерті лунатимуть композиції таких гуртів: Deep Purple, Queen, The Beatles, ABBA, Eagles, Metallica тощо.

«В арсеналі оркестру – понад 40 народних інструментів: від цимбалів і бандури до тилинки і дримби. Своїм виконанням НАОНІ дивує навіть найприскіпливіших слухачів, заворожуючи неперевершеним звучанням. НАОНІ зіграли понад 5000 концертів по всьому світу, здобули 7 перемог в популярному шоу «Битва оркестрів» та потужно вразили глядачів відкриттям Євробачення-2017», – зазначають організатори, які обіцяють слухачам лише живий звук та приголомшливе шоу.

Концерт відбудеться 21 січня, у приміщенні Національного академічного драматичного театру імені М. Заньковецької, об 19:00

Квитки за посиланням тут: kasa.in.ua і тут: concert.ua, або у касі тeатру (235 55 83)