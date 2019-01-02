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У Самборі прощатимуться з померлим українським захисником Олегом Войтовичем

Дарина Смеречанська

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У Самборі в залі органної музики прощатимуться з учасником війни на Донбасі Олегом Войтовичем. Про цеСамбірська міськрада повідомила на своїй сторінці у Facebook.

 

Напередодні в Самборі помер учасник бойових дій на Сході України, військовослужбовець-контрактник 704-го окремого полку радіаційного, хімічного та біологічного захисту, 52-річний Олег Войтович. Чоловік пройшов дві ротації війни на Донбасі.

Прощання зі захисником України відбудеться, 2 січня, о 18:30 в залі органної музики. Поховають Олега Войтовича на міському кладовищі, 3 січня о 13:00

 

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