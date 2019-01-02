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До 2030 року в Україні планують облаштувати усі парковки електрозарядками

Юлія Шпак

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В Україні планується ввести обов’язкове облаштування парковок електрозарядками. Про це повідомляє прес-служба Мінрегіону.

 

Зазначається, що у розроблених змінах до ДБН В.2.3.-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» міститься норма щодо обов’язкового облаштування електричними зарядними пристроями не менше 5% машиномісць у громадських гаражах та автостоянках.

«Ілон Маск анонсував появу в Україні швидкісних електрозарядок Tesla Supercharger для електромобілів вже в 2019 році. Думаю, що в наступні роки кількість електромашин зросте в рази. І в усьому світі, і в Україні теж. Тому зараз ми вже прописали у змінах до ДБН щодо автостоянок норму обов’язкового встановлення електрозарядок. Зараз плануємо передбачити обладнання електрозарядними приладами не менше 5% машиномісць на всіх парковках, з поступовим збільшенням цієї норми. Наша ідея — щоб до 2030 року усі 100% машиномісць на автостоянках вже були оснащені електрозарядками», — зазначив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Він зауважив, що протягом найближчих років кількість електрокарів зростатиме в геометричній прогресії, тому треба думати на випередження і створювати належні умови вже зараз. За минулий рік, наприклад, в Європі кількість електрокарів зросла більш ніж на 50%.

Зміни до ДБН розроблялися фахівцями ПАТ «КиївЗНДІЕП», вже затверджені та вступлять в дію орієнтовно через 3 місяці після офіційного опублікування.

Довідка

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

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