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CNN назвав Сімферополь російським містом

Омелян Шевчук

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Американський телеканал CNN назвав окупований Росією Сімферополь російською територією. На сайті телеканалу було опубліковано фотографії святкувань Нового Року в різних містах світу, передає Радіо Свобода.

 

Фото з Сімферополя підписане наступним чином: «У центрі міста запустили феєрверки. Сімферополь, Росія». Знімок зробив фотограф російського «У центрі міста запустили феєрверки. Сімферополь, Росія».

Посольство України в США відреагувало на помилку телеканалу.

«Ми сподіваємося, що наші друзі з CNN будуть краще перевіряти факти і обирати контент. Сімферополь – українське місто в окупованому Росією Криму», – ідеться в повідомленні.

Як відомо, на території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на псевдореферендумі.

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