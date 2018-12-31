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У зоомагазинах Каліфорнії заборонили продавати породистих котів і собак: лише з притулків

Дарина Смеречанська

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Від 1 січня Каліфорнія стане першим штатом у США, у якому заборонено торгувати породистими тваринами від заводчиків у зоомагазинах. Про це повідомляє ТСН.

 

Як повідомляє ВВС, коти, собаки та кролики можуть бути лише взятими під реалізацію з притулків. Захисники тварин кажуть, що це крок до зникнення “котячих фабрик” та “щенячих млинів”.

На переконання зооактивістів, тваринна індустрія потворить породистих собак та кішок, і як наслідок вони страждають на численні захворювання не знайомі їхнім безрідним “колегам”.

Водночас закон не забороняє роботу приватних заводчиків, які можуть здійснювати свою діяльність у законний спосіб.

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