У зоомагазинах Каліфорнії заборонили продавати породистих котів і собак: лише з притулків

Від 1 січня Каліфорнія стане першим штатом у США, у якому заборонено торгувати породистими тваринами від заводчиків у зоомагазинах. Про це повідомляє ТСН.

Як повідомляє ВВС, коти, собаки та кролики можуть бути лише взятими під реалізацію з притулків. Захисники тварин кажуть, що це крок до зникнення “котячих фабрик” та “щенячих млинів”.

На переконання зооактивістів, тваринна індустрія потворить породистих собак та кішок, і як наслідок вони страждають на численні захворювання не знайомі їхнім безрідним “колегам”.

Водночас закон не забороняє роботу приватних заводчиків, які можуть здійснювати свою діяльність у законний спосіб.