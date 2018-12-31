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Із 1 січня на Львівщині закриють один з пішохідних пунктів пропуску

Дарина Смеречанська

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Основною причиною закриття із 1 січня пішого переходу на пункті пропуску “Угринів-Долгобичув” стала неспроможність органів місцевої влади з українського боку кордону створити належні умови для подорожуючих. На цьому наголосив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Укрінформ.

 

“У пункті пропуску “Угринів-Долгобичув” у тестовому режимі впродовж останніх трьох років існував піший перехід. На сьогодні польська сторона вирішила припинити пішохідний рух, оскільки українські органи місцевого самоврядування не спромоглися протягом цього періоду забезпечити належні умови для подорожуючих. Поки українська сторона не виконає своїх зобов’язань, рух не відновлять. Є певні стандарти, і їх треба поважати”, – підкреслив Дещиця.

Він повідомив, що після закриття пішохідного переходу на пункті пропуску “Угринів-Долгобичув” на спільному кордоні цей вид перетину кордону залишиться лише на пункті пропуску “Медика-Шегині”. Утім, у планах є відкриття пішохідно-велосипедного коридору у новому прикордонному пункті “Нижанковичі-Мальховичі”.

За його словами, як пішохідно-велосипедний може також функціонувати пункт пропуску “Лубня-Волосате” у Закарпатській області.

“Це Національний парк, там автомобілі не їздять, але пішохідний і велосипедний рух міг би бути формою існування цього пункту пропуску, однак виключно для туристичних подорожей”, – наголосив посол.

Як повідомлялося, Надбужанський відділ Прикордонної служби Польщі поінформував нещодавно про закриття з 1 січня пішохідного переходу на автомобільному пункті пропуску “Угринів-Долгобичув”, який функціонував там у тестовому режимі з 1 липня 2015 року. Як зазначалося, тимчасовий характер інфраструктури, виділеної для контролю пішохідного руху, “створював багато загроз і робив неможливим продовження пілотного проекту в нинішній формі”.

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