Як приготувати корисне меню до свят: поради від МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як приготувати корисне меню до новорічно-різдвяних свят.

«Передусім зважте всі «за» і «проти», коли плануєте складне багате меню до свят. Тривале стояння на ногах, без руху і роботи м’язів, викликає біль в суглобах і набряк вен. Висока температура і брак кисню в кухні є причиною головного болю і навіть підвищення тиску. Шум, опіки, багатозадачність, важкі сумки й витрати грошей — ніщо із цього здоров’я вам не додасть», – розповідають у МОЗ.

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Старайтесь мінімізувати кількість майонезу у свяковому меню. У фабричному майонезі часто багато доданої солі, цукру та жиру. Тому його, як і інші готові соуси, слід максимально обмежити у споживанні, а краще — зовсім відмовитися. Натомість готувати їх вдома самостійно. Але домашній майонез у класичному розумінні — теж не вихід. Сирі яйця, які входять до його складу, небезпечні для здоров’я. Нерідко сальмонели забруднюють курячі яйця, тож без термічної обробки вживати їх не варто.

Здоровий варіант – замінити майонез: сметаною — в ній вітамін D, молочнокислі бактерії та жирні кислоти із коротким ланцюгом, турецьким йогуртом і гірчицею в зернах. Якщо хочете спробувати щось зовсім нове, майонез можна приготувати із горіхів кеш’ю або авокадо, чи взагалі на аквафабі — це вода, в якій варився турецький горох для хумусу.

Старайтесь змінювати співвідношення компонентів на більш корисне: більше моркви, свіжий огірок замість солоного, зелена цибуля замість ріпчастої (в ній багато магнію), відварене філе замість ковбаси й шинки. Додайте солену скумбрію — це джерело омега-3 поліненасичених жирних кислот.

У десертах теж оберіть більш здорову альтернативу: сирник, ягідне желе чи крема каталана (іспанський десерт із молока, крохмалю, лимонної цедри, кориці і жовтка), банановий мус (банани, замочені горіхи, фініки і какао), домашнє імбирне печиво або печені яблука і груші.

Старайтесь максимально спрощувати своє меню: замість “шуби” — подайте окремо оселедці чи скумбрію, а замість пюре або печені — зелений горошок, який не треба ані чистити, ані різати — просто потушкуйте, чи печений гарбуз, що пасуватиме до всього жирного за столом, запечені чи потушковані селеру, моркву і пастернак — у них мало калорій, корисна клітковина, і просте приготування.

Вибирайте корисні способи готування і подачі. Наприклад, запікайте, а не смажте м’ясо, спробуйте до нього соус із перемеленої журавлини, або гірчиці в зернах і йогурту, а не кетчуп чи той самий майонез; не відмовляйтесь від холодцю, бо він корисний, але не забудьте доповнити його овочевим салатом і цвіклями. А от ковбаси, шинка, готові не-домашні — все процесоване м’ясо — їсти не варто.

Добре приготувати до свят суп, курячий чи рибний бульйон або борщ. Рідка тепла їжа, в якій – все корисне з овочів сприяє травленню, але і утримує нас від переїдання.