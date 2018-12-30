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В Україні у 2018 році усиновили понад півтори тисячі дітей, - Мінсоцполітики

Юлія Шпак

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Протягом 11 місяців 2018 року 1547 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, були всиновлені, ще 4904 отримали опіку в родинах, втім понад 4,5 тисячі зустрічатимуть Новий рік в інтернатах. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики у відповідь на інформаційний запит УНН.

 

«За оперативними даними служб у справах дітей, станом на 30.11.2018 в Україні було усиновлено 1 547 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: громадянами України – 1 221, іноземцями – 326», – зазначили в прес-службі.

Як додали у відомстві, протягом 9 місяців року, що минає, ще 4 904 дитини були влаштовані у сім’ї громадян України під опіку або піклування.

Сьогодні, за даними Мінсоцполітики, в Україні на обліку перебуває понад 17 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені. Із них понад 12 тисяч перебувають у сімейних формах виховання (опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу) та понад 4,5 тисячі виховуються в державних закладах різного типу.

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