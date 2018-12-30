У Львові хірург військового госпіталю прийшов нетверезим на операцію,- ЗМІ

Головний хірург Військово-медичного клінічного центру західного регіону (військовий госпіталь), що знаходиться на вул. Чехова у Львові, Іван Богдан прийшов на операцію до військового, перебуваючи у нетверезому стані. Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на власні джерела у госпіталі.

За інформацією, яку повідомили свідки інциденту, у п’ятницю, 28 грудня, Іван Богдан прийшов на операцію до бійця у стані алкогольного сп’яніння. Нетверезий стан лікаря помітив анестезіолог, який зробив йому зауваження. Після цього Іван Богдан попросив анестезіолога та медсестру покинути палату. Працівники госпіталю одразу звернулись до в.о. начальника госпіталя Василя Зайцева. Коли Зайцев разом із анестезіологом та медсестрою зайшли у палату, Іван Богдан уже зробив надріз на тілі бійця, однак операцію розпочати не встиг. Богдана терміново відсторонили від пацієнта, а операцію відклали на 29 грудня.

Івану Богдану запропонували здати аналіз крові на вміст алкоголю, однак він відмовився. Відтак троє присутніх медиків склали на місці акт, у якому засвідчили стан алкогольного сп’яніння у лікаря.

У розмові із ZAXID.NET в.о. начальника госпіталя Василь Зайцев спочатку заперечив, що такий інцидент відбувся у госпіталі, а потім заявив, що коментуватиме його у суботу, 29 грудня. Зокрема, у першій розмові з журналісткою видання Василь Зайцев назвав інформацію про ситуацію із лікарем Іваном Богданом провокацією.

Згодом, під час брифінгу, який відбувся вчора, 29 грудня, в.о. начальника вісьйкового госпіталя Василь Зайцев заявив, що у медичному закладі проведуть розслідування інциденту за участю головного хірурга Івана Богдана, якого звинувачують у спробі провести операцію у нетверезому стані. При цьому він уникав відповідей на прямі запитання журналістів і сказав лише, що розслідування стосуватиметься фактів, оприлюднених у ЗМІ.

«Проводиться службове розслідування по тому факту, який був опублікований у ЗМІ. Про результати повідомимо через кілька днів», – заявив Василь Зайцев.

Зазначимо, що головний хірург військового госпіталю Іван Богдан є заслуженим лікарем України та головою Асоціації нейрохірургів Львівської області.

Фото: скрін з відео Дивись. інфо