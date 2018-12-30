Рятувальники попереджають: сьогодні на дорогах Львівщини буде ожеледиця

На території області сьогодні, 30 грудня, очікується хмарна погода, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Львівській області з посиланням на обласний центр гідремеорології України.

Вдень помірний дощ, подекуди з мокрим снігом.. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря впродовж доби від 1°С морозу до 4°С тепла. 30 – 31 грудня на дорогах ожеледиця.

Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує, що погіршення дорожніх умов вимагає від водіїв бути уважнішими на дорозі, обмежити швидкісний режим, дотримуватися безпечної дистанції та інтервалу руху, правил маневрування, аби уникнути втрати керованості і небезпечного збільшення гальмівного шляху.

Обачними варто бути й пішоходам. Краще носити взуття з неслизькою підошвою та не переходити дорогу в не призначених для цього місцях.