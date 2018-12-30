Полторак розповів, якими будуть зарплати військових з 1 січня

Вчора, 29 грудня, Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ, відповідно до якого, з 1 січня 2019 року підвищується грошове забезпечення військовослужбовців ЗС України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Командир бригади, який раніше отримував 17-18 тисяч гривень, відтепер отримуватиме майже 26 тисяч. Командир батальйону, замість 14 отримуватиме 19-23 тисячі, а грошове забезпечення командира роти становитиме 16 тисяч гривень, а не 12, які йому нараховують наразі. Військовослужбовці військової служби за контрактом отримуватимуть більше 10 тисяч гривень, а мінімальне грошове забезпечення військових, які виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, становитиме понад 20 тисяч гривень», – написав він.