Львів’ян кличуть у Дім Франка на майстер-клас з виготовлення різдвяного павука

У п’ятницю, 4 січня, о 14 годині львів’ян запрошують у Дім Франка на урочисте внесення і пошанування Дідуха, а також майстер-клас з виготовлення різдвяних павуків. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Дому Франка.

«Є в українській культурі такий автентичний символ свята Різдва – солом’яний Дідух. Традиційно перед Святою вечерею до хати заносили святковий сніп – Дідух. При цьому приказували: «Дідух – до хати, біда – з хати». Дідух уособлює місце для духів, предків, захисників та покровителів будинку. Це символ святого відродження живого, що є на світі», – йдеться у повідомленні.

Також відбудеться майстер-клас з виготовлення різдвяного павука. Навчатиме народний майстер Володимир Мишолівський.

«За біблійною легендою, павук заснував вхід до печери, в якій заховалась Мати Божа із Дитятком від Іродових воїнів, у такий спосіб врятувавши Святу Родину від загибелі. На Лемківщині та в деяких районах Львівщини виготовляли «павуків» із соломи, яких підвішували в хаті до сволоку. Могли виготовлятись павуки із тонких прутиків та дроту. У місцях з’єднання соломинок чіпляли паперові квіти, свічки тощо», – додають організатори.

Фото: організаторів