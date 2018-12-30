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Лоукост SkyUp почне літати зі Львова до Чехії

Вероніка Рой

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Українському лоукосту SkyUp дозволили нові рейси до Чорногорії, Чехії та Ізраїлю. Про це повідомляється на сайті Державній авіаційній службі України.

 

Згідно з повідомлення, 31 березня 2019 року, SkyUp почне літати:

  • З Києва (три рейси на тиждень) в Подгорицю (Чорногорія)
  • Зі Львова, Одеси, Харкова (по три рейси на тиждень) – в Прагу (Чехія);
  • З Києва (три рейси на тиждень) в Карлові Вари (Чехія);
  • з Харкова (два рази на тиждень) в Тель-Авів (Ізраїль).

Також SkyUp дали дозвіл на збільшення частоти регулярних рейсів:

  • З Києва: в Аліканте (Іспанія) – з двох до трьох рейсів на тиждень;
  • В Батумі (Грузія) – з трьох до 10 рейсів;
  • В Бургас (Болгарія) – з трьох до п’яти рейсів,
  • До Ларнаки (Кіпр) – з трьох до п’яти рейсів на тиждень.

Окрім цього, державна авіаційна служба України відмовила SkyUp у польотах двічі на тиждень зі Львова, Харкова та Запоріжжя до Подгориці, а також із Харкова до Тірана.

Додамо, SkyUp – національний український авіаперевізник, лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується SkyUp в Міжнародному Аеропорті «Київ» імені Ігоря Сікорського. Основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа.

Фото: Avianews.com

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