Лоукост SkyUp почне літати зі Львова до Чехії

Українському лоукосту SkyUp дозволили нові рейси до Чорногорії, Чехії та Ізраїлю. Про це повідомляється на сайті Державній авіаційній службі України.

Згідно з повідомлення, 31 березня 2019 року, SkyUp почне літати:

З Києва (три рейси на тиждень) в Подгорицю (Чорногорія)

Зі Львова, Одеси, Харкова (по три рейси на тиждень) – в Прагу (Чехія);

З Києва (три рейси на тиждень) в Карлові Вари (Чехія);

з Харкова (два рази на тиждень) в Тель-Авів (Ізраїль).

Також SkyUp дали дозвіл на збільшення частоти регулярних рейсів:

З Києва: в Аліканте (Іспанія) – з двох до трьох рейсів на тиждень;

В Батумі (Грузія) – з трьох до 10 рейсів;

В Бургас (Болгарія) – з трьох до п’яти рейсів,

До Ларнаки (Кіпр) – з трьох до п’яти рейсів на тиждень.

Окрім цього, державна авіаційна служба України відмовила SkyUp у польотах двічі на тиждень зі Львова, Харкова та Запоріжжя до Подгориці, а також із Харкова до Тірана.

Додамо, SkyUp – національний український авіаперевізник, лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується SkyUp в Міжнародному Аеропорті «Київ» імені Ігоря Сікорського. Основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа.

Фото: Avianews.com