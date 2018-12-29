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Якою буде погода у Львові на Новий рік?

Юлія Шпак

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На Новий рік у Львові прогнозують хмарну погоду та мокрий сніг. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

 

За інформацією синоптиків, цієї доби у Львові погоду обумовить проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над країнами Балтії. Відтак, слід очікувати хмарну погоду. Вночі можливий невеликий, вдень помірний дощ із мокрим снігом. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 2−4° тепла.

31 грудня — хмарно, часом мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер західний, 7−12 м/с, температура повітря впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла;

1 січня — хмарно з проясненнями, часом невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер західний, 7−12 м/с, вдень місцями пориви 15−20 м/с, температура повітря вночі 0−5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла;

2−3 січня — вітряно, часом мокрий сніг, температура повітря впродовж доби 2 січня — від 3° морозу до 3° тепла, 3 січня — 3−9° морозу.

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