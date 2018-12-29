У грудні четверо львів’янок відзначили свої сто та більше років

У грудні четверо літніх львів’янок відзначили свої уродини: двом жінкам виповнилось по 100 років, і двом — по 101 році. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на управління соціального захисту.

Зокрема, 6 грудня мешканка Львова Катерина Булаш відсвяткувала свої 101-ші уродини. Таку ж дату 26 грудня відзначила і львів’янка Ніна Медвєдєва. Також у грудні відсвяткувала свій сотий День народження Евеліна Власова: 27 грудня вона приймала привітання з нагоди ювілею. А 30 грудня відзначатиме сторіччя львів’янка-довгожителька Лідія Спиридонова.

З нагоди уродин працівники управління попри щирі привітання вручили чотирьом ювіляркам одноразову матеріальну допомогу у 5 тисяч гривень.

Загалом у 2018-му році свої столітні уродини відзначили 11 львів’ян, а свої 101 та більше років відсвяткували 14 мешканців Львова.