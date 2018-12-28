Розенко розповів, кому з 1 січня підвищать пенсії

З 1 січня 2019 року буде зроблений черговий перерахунок пенсій для військовослужбовців. Також розмір пенсії з 1 січня зросте для тих осіб, які досягли 65-річного віку та мають великий трудовий стаж. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає Урядовий портал.

«З 1 січня для військових пенсіонерів буде зроблений черговий перерахунок пенсії. Також із 1 січня стартує нова пенсійна програма перерахунку пенсій, яка стосуватиметься осіб, яким виповнилося 65 років і вони мають трудовий стаж 35 років – для чоловіків, 30 років – для жінок. Це приблизно 2 млн пенсіонерів», – сказав він.

Павло Розенко також нагадав, що підвищення пенсій для інших категорій громадян буде здійснено з 1 березня 2019 року.

«Найбільший перерахунок пенсій, який стосуватиметься близько 11 мільйонів громадян, буде зроблений з 1 березня наступного року. Це буде осучаснення пенсій за новими розмірами заробітних плат», – розповів Віце-прем’єр-міністр, додавши, що розмір підвищення пенсій становитиме від 15% до 40%.